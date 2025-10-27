Kelemen Hunor: Discuțiile privind reducerile din primării nu sunt încheiate

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Digi24 că discuțiile privind reducerea personalului din administrația locală nu sunt finalizate, deși toate partidele sunt de acord cu ținta de 10%.

El a avertizat că, fără modificarea legislației, bugetele locale vor rămâne fără control.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat luni, că discuțiile despre reducerea personalului din primării și consilii județene continuă, deși se discută încă din vară.

„Suntem în jurul acestui subiect din august, de trei luni. Toată lumea e de acord cu ținta de 10%, dar fiecare are altă abordare”, a spus el.

Susține reducerea diferențiată pe fiecare UAT

Kelemen Hunor a explicat că UDMR susține modificarea Legii 63/2010, care stabilește pragurile de personal în funcție de numărul de locuitori, astfel încât reducerea să se aplice diferențiat pe fiecare unitate administrativ-teritorială.

„Dacă nu reducem pragul, anul viitor bugetul va fi făcut pe legislația actuală, iar prefecții nu vor putea controla numărul de angajați din administrația locală”, a subliniat liderul UDMR.

În timp ce UDMR propune reducerea pragurilor de personal, PSD insistă pentru scăderea anvelopei salariale cu 10%, iar PNL susține varianta inițială, cea din proiectul ministrului Cseke Attila.

„Dacă pierdem octombrie și noiembrie, nu putem vota bugetul în decembrie”

„Noi am venit și cu o alternativă, 7,5% din posturile ocupate și restul ajustat din anvelopa salarială, dar nu au acceptat nici unii, nici alții”, a precizat Kelemen Hunor.

El a mai spus că premierul ar trebui să introducă proiectul în ședința de guvern cel târziu săptămâna viitoare.

„Dacă pierdem și octombrie și noiembrie, nu avem cum să votăm bugetul în decembrie. Am ajunge în ianuarie sau februarie cu bugetul votat, ceea ce ar fi un semnal prost pentru toată lumea”, a avertizat liderul UDMR.