Prima pagină » Politic » Marcel Ciolacu: Președintele Consiliului Județean nu este șeful primarilor, cum nici primarii nu sunt șefii președintelui de Consiliu Județean

Marcel Ciolacu: Președintele Consiliului Județean nu este șeful primarilor, cum nici primarii nu sunt șefii președintelui de Consiliu Județean

Fostul premier Marcel Ciolacu, care candidează în prezent la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a explicat că funcția cere un parteneriat decizional cu Prefectura, dar și cu primăriile la nivel de județ.
Vicepremierul Gheorghiu: Această reformă nu are ca obiectiv concedieri
Vicepremierul Gheorghiu: Această reformă nu are ca obiectiv concedieri
Oana Gheorghiu despre reforma companiilor de stat: Vom avea fișe de diagnostic pe fiecare companie. Cele 27 de companii sunt prioritare
Oana Gheorghiu despre reforma companiilor de stat: Vom avea fișe de diagnostic pe fiecare companie. Cele 27 de companii sunt prioritare
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Remarcile mele au fost metafore
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Remarcile mele au fost metafore
Vicepremier: 83 de companii centrale au pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei
Vicepremier: 83 de companii centrale au pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde de lei
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air
Daiana Rob
24 nov. 2025, 10:44, Politic

„Președintele Consiliului Județean nu este șeful primarilor. V-am și zis, în glumă, nici primarii nu sunt șefii președintelui Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean trebuie, împreună cu Prefectura, cu ceilalți decidenți, trebuie să aibă un parteneriat cu primarii, a declarat Marcel Ciolacu. 

El a precizat că un președinte de Consiliu Județean nu trebuie fie un administrator pentru că funcția este una politică, aleasă direct, însă candidatul la președinția Consiliului Județean Buzău a precizat că un președinte ar trebui să reunească acest plan, din punct de vedere economic, atunci când vine vorba despre proiecte și investiții.

În acest caz, Marcel Ciolacu a dat ca exemplu Autostrada Moldovei, dar și Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” din satul Bobocu.

„Autostrada este o oportunitate economică fantastică. Dacă mai legăm și unitatea de la Bobocu – vom face acolo și o zonă de cargo pentru companii de logistică. Sunt foarte multe oportunități care trec dacă nu ești implicat și nu ai capacitatea de a face un lobby politic coerent”, spune Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii „Un podcast LIBER cu Magda și Sebi”.

Acest material nu conține publicitate politică în sensul Legii nr 334/2006, al Regulamentului (UE) 2024/900 și al Deciziei CNA nr 573/2025.