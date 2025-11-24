Marcel Ciolacu: Președintele Consiliului Județean nu este șeful primarilor, cum nici primarii nu sunt șefii președintelui de Consiliu Județean

„Președintele Consiliului Județean nu este șeful primarilor. V-am și zis, în glumă, nici primarii nu sunt șefii președintelui Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean trebuie, împreună cu Prefectura, cu ceilalți decidenți, trebuie să aibă un parteneriat cu primarii”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a precizat că un președinte de Consiliu Județean nu trebuie fie un administrator pentru că funcția este una politică, aleasă direct, însă candidatul la președinția Consiliului Județean Buzău a precizat că un președinte ar trebui să reunească acest plan, din punct de vedere economic, atunci când vine vorba despre proiecte și investiții.

În acest caz, Marcel Ciolacu a dat ca exemplu Autostrada Moldovei, dar și Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” din satul Bobocu.

„Autostrada este o oportunitate economică fantastică. Dacă mai legăm și unitatea de la Bobocu – vom face acolo și o zonă de cargo pentru companii de logistică. Sunt foarte multe oportunități care trec dacă nu ești implicat și nu ai capacitatea de a face un lobby politic coerent”, spune Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii „Un podcast LIBER cu Magda și Sebi”.

