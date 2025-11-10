Ciolacu își anunță revenirea pe TikTok: De vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola, era și greu fiindcă sunt născut în 67

Marcel Ciolacu a publicat pe Instagram mesajul privitor la revenirea pe TikTok.

„Hai bună ziua, stai să șterg camera, de vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola (…) era și foarte greu fiindcă sunt născut în 67, deci am depistat-o”, a spus fostul șef al PSD.

El i-a invitat pe români să-l urmărească pe TikTok.

„Se pare că am trecut de perioada în care eram șef la Ciuma Roșie. Automat când ești șef la Ciuma Roșie, ești și dușmanul numărul 1 al poporului. Pe urmă am devenit dușmanul numărul 1 cu deficitul. Între timp au început să se lămurească lucrurile cu deficitul, așa că vă aștept pe Tik Tok”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El susține că așteaptă întrebări și comentarii de la urmăritorii săi.

„Aștept întrebări, comentarii. A trecut foarte mult timp de când nu am mai fost pe Tik Tok, am recuperat parola, mi-ar plăcea să puneți multe întrebări despre Buzău fiindcă vreau să merg acasă”, a precizat Marcel Ciolacu.

Fostul premier și șef al PSD a anunțat că vrea să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău.