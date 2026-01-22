Ciolacu îl atacă pe Bolojan: Un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan!”, a scris joi pe Facebook Marcel Ciolacu,

El spune că nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a „reformelor” făcute de premier.

„Șmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuția bugetară. Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget si la venituri. Așadar, creșterile de taxe (TVA, accize, etc) si măsurile de austeritate puse in spinarea românilor săraci si a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget”, adaugă Ciolacu.

Fostul premier îl acuză pe Bolojan că și-a mințit partenerii de guvernare, presa și mediul de afaceri, „inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile”.