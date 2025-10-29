Contracandidatul lui Ciolacu la funcția de președinte al CJ Buzău: Candidatura e o revenire acasă

„Sunt onorat de încrederea colegilor mei din AUR și de încrederea pe care președintele George Simion mi-a acordat-o. Pentru mine, candidatura nu este doar un demers politic, ci și un demers cu un profund caracter personal. Este revenirea acasă. Sunt născut în Buzău, crescut în Buzău, părinții mei locuiesc aici, sunt legat sufletește de acest județ”, a declarat Avrămescu.

De asemena, Ștefan Avrămescu a adăugat că Buzăul are nevoie de o schimbare reală, condusă de oameni care cunosc exact problemele locului: „Ceea ce îmi doresc este ca Buzăul să se schimbe, dar să se schimbe în mod real. În 36 de ani doar au dat mai departe cheia județului, cheia orașului, dar niciodată cheia succesului pentru județul Buzău. Este vremea ca lucrurile să se schimbe. Avem nevoie de un Buzău care să se însănătoșească”.

Fostul premier Marcel Ciolacu a spus că va candida la președinția Consiliului Județean Buzău, subliniind că decizia sa este una „cu sufletul” și nu un pas înapoi în carieră. „E acel sentiment că mă întorc acasă să-i conving pe buzoieni că merit acest loc. O să-i contrazic pe cei care au zis că e un pas înapoi – nu e înapoi, e un pas cu sufletul. Vreau să fac asta, cu toată experiența acumulată, ca să dezvoltăm mai departe județul Buzău”, a spus Ciolacu.

Guvernul României a decis organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie pentru funcția de primar general al municipiului București, președinte al Consiliului Județean Buzău și primari în 12 localități din țară.