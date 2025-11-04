Ciolacu are un nou contracandidat la șefia CJ Buzău: „Nu pot sta deoparte și privi cum Județul Buzău este dat lui Marcel Ciolacu”

„Această decizie reprezintă un moment istoric pentru politica locală, marcând prima alianță de acest tip între cele două partide de dreapta, la nivelul județului, cu scopul comun de a oferi o alternativă serioasă și competentă la administrația PSD”, se arată într-un comunicat.

Președintele PNL Buzău, Adrian Mocanu, a subliniat importanța alianței și necesitatea unui candidat comun al dreptei, care să poată aduce o schimbare reală în județ.

La rândul său, Mihai Răzvan Moraru a confirmat decizia de a intra în cursa electorală, declarând că va candida ca independent, susținut de PNL și USR.

„Am luat o decizie importantă! De astăzi, intru în lupta pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, ca independent, susținut de o alianță formată din PNL și USR. Le mulțumesc celor două partide pentru încrederea acordată și îi invit pe toți cei care cred că Buzăul merită mai mult – să ni se alăture!”, a transmis acesta.

Moraru a precizat că se așteaptă la atacuri în perioada următoare, dar spune că își asumă decizia de a candida împotriva sistemului actual de conducere.

„Nu pot sta deoparte și privi cum Județul Buzău este dat lui Marcel Ciolacu, ca un cadou pentru o retragere liniștită, după anii săi de guvernare care au adus atâta dezamăgire și dezbinare”, a adăugat el.

Candidatul susținut de dreapta afirmă că intră în această competiție „cu determinarea de a câștiga și cu convingerea că Buzăul poate redeveni un județ condus cu demnitate și competență”.

„Refuz ideea că buzoienii ar fi cetățeni de rang doi, care trebuie să accepte că au de ales doar între Marcel Ciolacu și fostul “elev” al lui Marcel Ciolacu! Această candidatură este un pas asumat din partea mea, făcut cu toată responsabilitatea. Pentru că dacă ne dorim o clasă politică altfel, trebuie să avem curajul să facem un pas înainte. Eu îl fac acum. Voi merge în această campanie cu determinarea de a câștiga și cu convingerea că Buzăul poate redeveni un județ condus cu demnitate și competență. Dar și cu respect față de buzoieni, care timp de 35 de ani au primit multe promisiuni goale!”, a transmis Mihai Răzvan Moraru.

Și Clotilde Armand a ținut să-și arate sprijinul față de antreprenor, comentând la anunțul acestuia.

„Succes, dle. Moraru! Ar fi bine ca buzoienii să-i dea o lecție lui Ciolacu după ce acesta a nenorocit o țară întreagă”, a scris fostul primar al sectorului 1.

Deputatul Ștefan Avrămescu este candidatul AUR la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta a declarat că intră în această competiție „nu din ambiție politică, ci din dragoste pentru locul natal”.