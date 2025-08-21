Bolojan: Aderarea la OCDE, șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune standarde internaționale

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul discuțiilor din cadrul comitetului au fost trecute în revistă principalele evoluții din procesul de aderare și au fost stabilite prioritățile pentru perioada următoare.

În deschiderea reuniunii, premierul Ilie Bolojan a evidențiat importanța menținerii eforturilor instituționale susținute pe care le implică proiectul aderării României la OCDE.

Referitor la prioritățile pentru perioada următoare, premierul a pus accentul asupra accelerării demersurilor de adoptare a modificărilor normative care implementează recomandări ale OCDE esențiale pentru avansarea parcursului de aderare.

„Reafirm, și cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022.

Acest document stabilește termenii, condițiile și procesul de desfășurare a aderării la Organizație.

România se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.

Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE este constituit din ministerele, instituțiile și autoritățile publice cu atribuții în cadrul procesului de aderare, acesta fiind condus de prim-ministrul României.