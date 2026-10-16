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Bolojan îi întreabă pe pesediști „când au fost băuți”: România a pierdut 770 de milioane de euro pentru că nu a adoptat la timp legea salarizării

Premierul interimar Ilie Bolojan i-a criticat pe social-democrați, vineri, pentru că propun acum adoptarea legii salarizării după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR, bani legați de îndeplinirea unui jalon privind reforma salarizării.
Bolojan îi întreabă pe pesediști „când au fost băuți”: România a pierdut 770 de milioane de euro pentru că nu a adoptat la timp legea salarizării
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
16 oct. 2026, 19:40, Politic
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„Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți (pe parlamentarii PSD – n.r.): când nu au votat legea salarizării în august și, nevotând, am pierdut 770 de milioane de euro sau când propun acum în programul de guvernare să votăm legea salarizării, care este necesară, dar după ce am pierdut cei 770 de milioane de euro”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul a susținut că legea salarizării trebuia adoptată la timp, în perioada în care România își asumase îndeplinirea jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a afirmat că adoptarea legii rămâne necesară pentru corectarea inechităților din sistem, însă întârzierea a avut un cost financiar important.

Bolojan: Creșterea pensiilor și salariilor nu mai poate fi evitată

Premierul interimar a explicat că, după doi ani de plafonare a pensiilor și salariilor, inflația a redus puterea de cumpărare, iar viitorul guvern va trebui să țină cont de această realitate.

Bolojan a arătat că reforma salarizării ar fi trebuit realizată în vara acestui an, în august, când România avea de îndeplinit angajamentul din PNRR.

Premierul a adăugat că adoptarea legii ar putea contribui la rezolvarea unor inechități și la reducerea litigiilor privind drepturile salariale din sectorul public.

Restanțele salariale ale magistraților, de 10 miliarde de lei, plus penalități

Totodată, Ilie Bolojan a vorbit despre sumele pe care statul trebuie să le achite în urma proceselor privind drepturile salariale ale magistraților.

„Informația pe care am primit-o chiar astăzi (vineri – n.r.) la Guvern a fost de 10 miliarde de lei, la care se adaugă aproximativ 2,5 miliarde de lei penalități”, a declarat premierul.

Potrivit acestuia, totalul obligațiilor se ridică la aproximativ 12,5 miliarde de lei. Bolojan a comparat această sumă cu anvelopa de creștere salarială estimată pentru aproximativ 1,2 milioane de angajați din sectorul bugetar, de 8-12 miliarde de lei.

Premierul a afirmat că aceste obligații pun presiune asupra bugetului și a invocat numărul mare de procese privind salarizarea din sectorul public.

 

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