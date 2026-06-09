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Bucureștiul a devenit epicentrul dialogului diplomatic global. O conferință dedicată păcii și ordinii mondiale în vremuri de criză

Luni, 8 iunie, Bucureștiul a devenit capitala diplomației internaționale în cadrul unei reuniuni unde lideri mondiali, foști demnitari și experți au analizat soluțiile urgente pentru stabilitatea globală.
Bucureștiul a devenit epicentrul dialogului diplomatic global. O conferință dedicată păcii și ordinii mondiale în vremuri de criză
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Sabrina Bibi
09 iun. 2026, 18:40, Politic
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Războiul din Ucraina, conflictele din Orientul Mijlociu și efectele economice severe resimțite la nivel internațional pun sub o presiune uriașă ordinea globală stabilită după decenii de liniște.

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Pentru România, aceste amenințări reprezintă realități concrete, evidențiate și de incidentele recente cu drone din Galați și Constanța. Aceste evenimente scot la iveală unele vulnerabilități în sistemul de apărare, cauzate de lipsa unei dotări adecvate.

Conferința internațională „Pacea și Ordinea Globală”, desfășurată în Platinum Grand Ballroom de la Hotel Sheraton Bucharest, a oferit spațiul ideal pentru dezbateri esențiale.

Evenimentul a fost organizat de filiala din București a Universității SWISS UMEF Geneva, prin intermediul Fundației Centrul de Excelență SWISS – Europa Centrală și de Est.

Participanții au subliniat faptul că statele lumii trebuie să își adapteze rapid politicile externe la actualele transformări, fiind necesară crearea unei strategii comune între liderii politici și experții militari pentru identificarea și eliminarea breșelor de securitate.

Mesajul solidarității de la București

Invitatul special al reuniunii a fost Kjell Magne Bondevik, fost prim-ministru al Norvegiei. Acesta a lansat un avertisment ferm, unde a subliniat că securitatea întregului continent depinde direct de rezistența de pe frontul ucrainean. Acesta a explicat că Europa are datoria să sprijine independența Ucrainei, deoarece o eventuală victorie a Rusiei ar deschide calea unor agresiuni și către alte țări. Deși consideră că România este în siguranță datorită statutului pro-occidental, liderul norvegian a atras atenția că orice conflict trebuie să se încheie mai devreme sau mai târziu prin diplomație, singura cale pentru reconstruirea relațiilor și a unității europene.

Dezbaterile au fost ghidate de analizele unor speakeri marcanți, printre care s-au numărat Nicolae Badea, președintele Fundației Centrul de Excelență SWISS – Europa Centrală și de Est și președinte Computerland România, și Petre Roman, fost prim-ministru al României și președinte al Universității SWISS UMEF Geneva.

Lor li s-au alăturat, fostul ministru al afacerilor externe, ambasadorul Lazăr Comănescu, precum și Adrian Severin, fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe. Discuțiile au mai fost completat de intervențiile Ecaterinei Andronescu, ale parlamentarului Varujan Pambuccian, ale directorului IRSOP Petre Datculescu și ale lui Emanuel Marcus, director de programe în cadrul SWISS UMEF.

Tinerii antreprenori

Dincolo de componenta diplomatică și geopolitică, evenimentul de la Hotel Sheraton a oferit o platformă de recunoaștere pentru noua generație de antreprenori. Partea finală a conferinței a fost dedicată celor trei echipe care au urcat pe podium în Marea Finală a Maratonului pentru Educație Antreprenorială, proiect de anvergură organizat pe 26 mai 2026 de CONAF România la Opera Națională din București.

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