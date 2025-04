Burduja: Nu există risc de black-out, chiar vom produce mai multă energie electrică decât necesarul

„Așa cum am anunțat în Duminica Floriilor, ieri (marți – n.r.) am organizat un nou comandament energetic cu toți specialiștii din sectorul energetic, de la principalii producători de energie, Transelectrica, operatori de distribuție, operatori de servicii de stocare (da, stocarea a început să se vadă zilnic în mixul energetic național, să conteze și să ne ajute la echilibrare). Mi-au fost prezentate scenariile și provocările cu care se confruntă întreaga regiune, dar cel mai important am agreat măsurile necesare pentru a avea cu toții, credincioși ortodocși și catolici, un Paște cu lumina aprinsă atât în suflet, cât și în case. Transmit din capul locului ceea ce specialiștii mi-au transmis: nu există risc de black-out în România, în condițiile actuale! Îi rog pe reprezentanții presei, dar și pe actorii politici, să dea dovadă de responsabilitate și să nu inducă panica”, scrie pe Facebook Sebastian Burduja.

El arată, pe scurt, că vom avea două zile – prima și a doua zi de Paște, în special între orele 11-16 – în care va fi produsă mai multă energie electrică decât necesarul de consum.

„Va trebui să gestionăm foarte atent echilibrarea sistemului, nivelurile de frecvență și tensiune atât în rețeaua electrică de transport, cât și în rețeaua electrică de distribuție, pentru a nu cauza deteriorări ale izolației instalațiilor din SEN. Nu este nimic anormal ca de Paște consumul național să fie cel mai mic din an. Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Iar odată cu investițiile masive în noi capacități de producție solar+eolian și cele de la prosumatori, ne așteptăm la un consum în ziua de Paște, la orele după-amiezii, în jurul valorii de 2500MW, un nivel extrem de redus. Provocarea cea mai mare vine din faptul că situația descrisă pentru România este similară cu a multor țări din Europa. Deci pentru a importa energie de pe alte piețe, inclusiv din România, va fi redus. Din acest motiv la nivelul ENTSO-E a fost activată, la inițiativa României, o grupă de lucru care să analizeze situația din fiecare sistem, să identifice problemele, riscurile asociate și să coordoneze posibilitățile tehnice de întrajutorare”, adaugă ministrul Energiei.

Sebastian Burduja precizează că „va fi o perioadă de stres în rândul celor care gestionează sistemul energetic național”.

„Nu este nici prima, nici ultima. Iar noi facem ca de fiecare dată ceea ce trebuie – ne pregătim din timp și rămânem la datorie. Ca urmare a celor expuse mai sus, măsurile de precauție și control pe care specialiștii mi le-au prezentat vizează următoarele două direcții principale de acțiune: reducerea excedentului de energie electrică activă (…) și reducerea nivelului de tensiune din SEN. (…) În această perioadă de stres și de solicitare ridicată, am dispus ca toate entitățile implicate în procesul de asigurare a condițiilor normale de funcționare a SEN să aibă permanent deschise canalele de comunicare, să colaboreze, să se sprijine reciproc pentru prevenirea posibilelor disfuncționalități și să intervină dacă apar incidente. Vom fi cu toții la datorie, inclusiv în zilele de Paște, cu telefoanele deschise și pregătiți să asigurăm echilibrul sistemului energetic național. Apreciez inițiativa proactivă a asociației prosumatorilor APCE, care a făcut apel la prosumatorii care nu vor fi acasă de Paște să oprească din invertor sistemul fotovoltaic instalat. Recomand același lucru, ca gest de civism față de sistemul energetic național. Cu toții, producători, distribuitori, transportatori, furnizori, prosumatori, consumatori suntem parte din sistemul energetic național. Sărbătorile Pascale înseamnă liniște, să petrecem momente plăcute alături de cei dragi și să ne strângem în jurul mesei cu gândul la cei care sunt alături de noi din ceruri. Noi ne vom asigura că lumina rămâne aprinsă în casele tuturor românilor”, încheie Burduja.