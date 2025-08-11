Donald Tusk: Kievul trebuie să fie implicat în negocierile de pace din Ucraina

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat, de asemenea, duminică, că orice acord între Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE. Ea a adăugat că va convoca luni o reuniune a miniștrilor de Externe europeni pentru a discuta pașii următori.

„Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze în mod serios. Orice acord între Statele Unite și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, deoarece este o chestiune de securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă”, a declarat Kallas într-un comentariu trimis prin e-mail.

Potrivit vicepreședintelui SUA JD Vance, Statele Unite fac eforturi pentru a „programa” o întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.