Apel de la vârful diplomației europene: Kaja Kallas afirmă că orice acord între SUA și Rusia „trebuie să includă Ucraina și UE”

În cursul zilei de duminică, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a atras atenția asupra faptului că orice acord dintre Washington și Moscova privind războiul din Ucraina trebuie să includă atât Kievul, cât și blocul comunitar. Kallas a spus că „Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze serios. Orice acord între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, deoarece este o chestiune de securitate a Ucrainei și a întregii Europe”, notează Reuters.

Oficialul UE a subliniat că „dreptul internațional este clar” și că „toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei”.

„Un acord nu trebuie să constituie o rampă de lansare pentru noi agresiuni rusești împotriva Ucrainei, alianței transatlantice și Europei”, a adăugat ea.

Apelul șefei diplomației externe a UE vine în contextul în care în data de 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska. Confirmând întâlnirea dintre cei doi, Trump a spus că acordul de pace între Moscova și Kiev ar include, cel mai probabil, „anumite schimburi de teritorii”.

Zelenski: Ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor

După ce a fost anunțată întâlnirea Trump-Putin, Zelenski a spus sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”.

De asemenea, el a adăugat că orice soluție care nu include Kievul ar fi împotriva păcii.