Prima pagină » Știri externe » Un oficial iranian vizitează Libanul după acceptarea dezarmării Hezbollah de către guvern

Un oficial iranian vizitează Libanul după acceptarea dezarmării Hezbollah de către guvern

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, începe luni o vizită de trei zile în Irak și Liban, unde guvernul a aprobat un plan de dezarmare a Hezbollah, informează televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP.
Un oficial iranian vizitează Libanul după acceptarea dezarmării Hezbollah de către guvern
Iris Duțescu
11 aug. 2025, 12:03, Politic

„Ali Larijani pleacă astăzi (luni, n.r.) în Irak și apoi în Liban pentru o vizită de trei zile, prima sa călătorie în străinătate de la preluarea funcției” săptămâna trecută, a informat postul de televiziune. În ceea ce privește vizita lui Ali Larijani în Irak, televiziunea iraniană a indicat că „obiectivul principal” al acestuia era „semnarea unui acord bilateral de securitate”.

Vizita oficialului iranian are loc după ce guvernul libanez a însărcinat armata să pregătească un plan de dezarmare a Hezbollah, un grup șiit susținut de Iran, până la sfârșitul anului. „În acest context particular, purtăm discuții cu oficiali libanezi și personalități influente din Liban”, a declarat Ali Larijani luni la televiziune, fără a oferi mai multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, a declarat pentru canalul de televiziune că vizita „avea ca scop contribuția la menținerea păcii în Orientul Mijlociu”.

Iranul recunoaște „dreptul Libanului de a se apăra împotriva agresiunii regimului sionist (Israel)”, care ar fi „imposibil fără capacități militare și arme”, a spus el. Sâmbătă, un consilier al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că țara sa se opune „ferm” deciziei guvernului libanez de a dezarma Hezbollah.