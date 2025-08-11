Un oficial iranian vizitează Libanul după acceptarea dezarmării Hezbollah de către guvern

„Ali Larijani pleacă astăzi (luni, n.r.) în Irak și apoi în Liban pentru o vizită de trei zile, prima sa călătorie în străinătate de la preluarea funcției” săptămâna trecută, a informat postul de televiziune. În ceea ce privește vizita lui Ali Larijani în Irak, televiziunea iraniană a indicat că „obiectivul principal” al acestuia era „semnarea unui acord bilateral de securitate”.

Vizita oficialului iranian are loc după ce guvernul libanez a însărcinat armata să pregătească un plan de dezarmare a Hezbollah, un grup șiit susținut de Iran, până la sfârșitul anului. „În acest context particular, purtăm discuții cu oficiali libanezi și personalități influente din Liban”, a declarat Ali Larijani luni la televiziune, fără a oferi mai multe detalii.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, a declarat pentru canalul de televiziune că vizita „avea ca scop contribuția la menținerea păcii în Orientul Mijlociu”.

Iranul recunoaște „dreptul Libanului de a se apăra împotriva agresiunii regimului sionist (Israel)”, care ar fi „imposibil fără capacități militare și arme”, a spus el. Sâmbătă, un consilier al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că țara sa se opune „ferm” deciziei guvernului libanez de a dezarma Hezbollah.