Burnete: România are un fel greșit de a construi bugetele publice

Întrebat duminică la Digi 24 ce măsuri luate de Guvern, în afara taxelor crescute, aduc venituri suplimentare pentru a reduce deficitul, Radu Burnete a spus: „Sunt mai multe lucruri acolo care aduc economii la buget. Unul dintre ele ține, de exemplu, de înghețarea pensiilor și salariilor, care operează anul acesta. Doi, gândiți-vă că guvernul, odată instalat, a oprit destul de multe cheltuieli publice iraționale. Sigur că ele nu se văd neapărat cu ochiul liber al fiecărui cetățean, dar faptul că premierul Bolojean a spus un pic de stop, să știți că, uitați-vă și la ritmul cheltuielor publice, el a încetinit. Adică nu putem spune că România este pe aceeași traiectorie a cheltuielor publice scăpate de sub control unde am fi fost sau unde eram în septembrie anul trecut înainte de alegeri. Asta chiar nu se poate spune. E adevărat că cele mai mari reduceri de cheltuieli vin din două zone, unde deocamdată suntem în zona, mă refer la administrația locală și centrală. Suntem aproape de o decizie, există niște principii agreate, mai sunt câteva lucruri de discutat, dar aici vor urma niște decizii”.

El susține că România are un fel greșit de a construi bugete.

„Să știți că bugetul de stat pentru anul viitor va fi un pas de o importanță covârșitoare în tot acest proces de consolidare fiscală. (…) Știți foarte bine că bugetul pe 2025, și nu doar bugetul pe 2025, în viața mea anterioră găsiți foarte multe declarații pe care le-am făcut spunând că România are un fel greșit de a construi bugetele publice și anume subestimează cheltuielile, supraestimează veniturile și apoi vedem noi la rectificare cum le mai aranjăm”, a spus consilierul prezidențial.

El spune că acest lucru nu trebuie să se întâmple și în bugetul pe 2026.

„Acest fel de a face bugetele a fost din ce în ce mai accentuat și anul trecut am făcut-o într-o măsură care se duce până la vreo 30-40 de miliarde de lei. Cam asta a fost diferența pe care a trebuit să o ajustăm acum la rectificare. Și, pentru anul 2026, acest lucru nu are voie să se întâmple. Noi trebuie să fim sinceri cu cetățenii români, în primul rând, cu cei care ne finanțează și așa mai departe. Și bugetul pe 2026 nu are voie nici să supraestimeze veniturile și nici să subestimeze cheltuielile”, a adăugat Radu Burnete.