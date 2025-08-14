Buzoianu: Garda de Mediu va putea folosi bodycam-urile și dronele din PNRR

„România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Cel mai important este faptul că, prin această hotărâre, instituim cadrul legal și mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotați cu camere video portabile (bodycam-uri) și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Reforma presupune reducerea numărului de posturi de conducere, dar creșterea efectivelor operative, pentru a asigura un act de control mai eficient și mai transparent”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

Prin PNRR, a fost modernizată capacitatea de control cu 709 bodycam-uri, 16 drone, 271 camere de bord, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale și 43 de autovehicule. Hotărârea de Guvern prevede folosirea imaginilor de drone ca probe legale și adaptarea cadrului normativ în acest sens.

Angajări și reorganizare internă

Organizatoric, se vor angaja 150 de noi comisari de teren, vor fi reduse posturile de conducere de la 72 la 64 și subsecretarii de stat de la 3 la 2, iar structurile interne vor fi comasate și optimizate.

„Această reformă schimbă fundamental modul în care Garda Națională de Mediu își desfășoară activitatea. Vom interveni mai rapid și mai eficient în punctele de frontieră și în zonele cu risc ecologic ridicat, având atât forța umană, cât și tehnologia necesară pentru a acționa fără întârziere. Rezultatul imediat va fi o creștere a eficienței în aplicarea sancțiunilor, iar pe termen mediu – o reducere vizibilă a poluării și a infracționalității de mediu. Această schimbare consolidează poziția României în procesul de aderare la OCDE și transmite un mesaj ferm către toți operatorii economici: legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. În final, ne așteptăm la o creștere a gradului de reciclare, la reducerea depozitelor ilegale de deșeuri și la o protecție reală și eficientă a mediului înconjurător”, a încheiat Buzoianu.