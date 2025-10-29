Câciu: Oamenii văd boieria de la stat. Trebuie ajustări și la centru

Adrian Câciu vrea ca reforma administrației locale să fie făcută la pachet cu cea a administrației centrale: „De fapt, unde este blocajul? Este faptul că nu se dorește pe aceleași etape să se întâmple și în administrația centrală odată cu administrația locală, pentru că în administrația locală am găsit algoritmul sau formula de lucru, dar din păcate nu se dorește ca și în administrația centrală, într-un termen foarte scurt, să avem o reducere de cheltuieli de personal cu 5%-10%, adică bugetul de pe 2026 să fie construit cu diminuarea cheltuielilor de personal în valoare nominală. Trebuie să le faci pe toate odată, n-ai cum să te duci numai în local”.

Fostul ministru PSD al Finanțelor vorbește despre „boieria” de la stat: „Presa, oamenii, ce văd, ei văd cel mai mult această boierie de la stat și statul fiind centrul de fapt. Când vezi în ministere cum sunt tot felul de directori numiți pe de o parte, dar și salarizați, pe de altă parte, în condițiile în care sunt peste salariul mediu brut pe economie și toate cele sau în companiile de stat, trebuie să ai și acolo o ajustare sau să începi de acolo și după aceea să cobori spre local”.

La remarca realizatorului că „boieria de la stat” a fost de fapt întreținută ani de zile tot de PSD și PNL și că în multe instituții sunt persoane aduse de cele două partide și întrebat de ce să creadă cineva că liderii coaliției chiar vor să facă reforma, din moment ce asta ar însemna să-i deranjeze tot pe oamenii acestor formațiuni politice, deputatul a răspuns: „E evident, aveți perfectă dreptate, pentru că știți cum e, cu o floare nu faci primăvară și deocamdată suntem la elementul de dorință sau de a spune că vom face și în mare parte nu s-a făcut. Eu pot să vă dau exemplul meu personal, la Finanțe și la Fonduri Europene. La Finanțe, am făcut prima ajustare în 2023, pentru că aveam o problemă cu deficitul, am scăzut cheltuielile de personal cu 30 de milioane de lei. La Fonduri Europene, când premierul Ciolacu și cu ministrul de Finanțe Boloș au promovat legea 296, la fel, trebuiau reduceri de personal sau de cheltuieli de personal, noi am redus cu 40 de milioane de lei. Nu toți colegii mei au făcut asta”.