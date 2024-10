Câciu: Râde Putin de noi; Ciucă e numai pe TikTok

Adrian Câciu spune că nu îl înţelege pe Nicolae Ciucă şi îi reaminteşte că „e şi mâine în politică”.

„Eu încă nu-l înţeleg. E ca un om care s-a schimbat peste noapte. Un om care a stat cu noi, împreună. Am stat şi am luat măsuri pentru România, am făcut o coaliţie de guvernare când era o criză socială, (...) aveam un război la graniţă, care a izbucnit în februarie 2022. Împreună le-am dus. Şi cu Rares Bogdan, şi cu Dan Motreanu, şi cu Florin Roman, şi cu Lucian Bode de la PNL, şi cu ai noştri, cu Sorin Grindeanu, cu Mihai Tudose. Nu înseamnă că discuţiile au fost întotdeauna lapte şi miere. Dar am ştiut să le ducem şi cu soluţii pentru ca România să fie guvernată. Dintr-odată l-a apucat chestiunea asta cu abuzuri. Dar ce facem? Până acum nu erau abuzuri, dacă existau?”, a spus Adrian Câciu, la Digi 24, joi seara.

Ministrul din Guvernul Ciolacu le atrage atenţia celor din PNL că „ajungem într-o situaţie de penibil politic”.

„Eu îi recomand încă o dată domnului Ciucă şi consultanţilor domniei sale... Nu-i fac bine. Nu-i fac bine domniei sale, pentru că există şi un mâine în politică. Românii vor vota peste aproape două luni. Şi dacă ne vom întâlni la aceeaşi masă a discuţiilor, ce o să zicem? Cum a zis Gigi Becali cu Mitică Dragomir, noi nu ne-am jignit”, mai spune Adrian Câciu.

Acesta crede că discuţiile despre decizia CCR şi reacţia liberalilor nu a făcut altceva decât să ascundă alte probleme: „Dar, nu cumva aceea a ascuns un mare scandal, pe care dumneavoastră l-aţi prezentat cu toţii în media? Nu l-aţi prezentat ba trei găuri, ba făcute de cârtiţe, ba făcute de RAPPS, cu terenul de golf, câteva case...”.

„Ce vreau să spun este că exploatarea acestui moment, din perspectiva asta... domnul Ciucă acuma apără românii de abuzuri... este de fapt ca să nu se mai discute de scandalul de dinainte cu o săptămână de această decizie. (...) Eu nu-i înţeleg pe cei de la PNL care intră în acest joc. Oameni buni, suntem la guvernare. Nu am venit nici la grătar, nici la masă. Am venit pentru această ţară”, adaugă Câciu.

Adrian Câciu spune că cei din Comisia Europeană sunt îngrijoraţi când văd situaţia politică din România.

„Oameni buni, eu nu vorbesc prostii. Râde Putin de noi. Înţeleg, trebuie să luăm vot. (...) Unde a eşuat el (Putin - n.r.), reuşesc ai noştri, dom'le. Vreţi să o spunem aşa? Unde a eşuat, cu toată camarila lui, cu toate discuţiile...”, mai spune Câciu, care îi cere lui Ciucă să reia poziţia guvernabilă: „Ciucă să facă bine să se întâlnească cu Marcel Ciolacu, să discute ce facem cu România în continuare. Nu să se ascundă. Păi numai pe TikTok (este - n.r.) domnul Ciucă”, a mai spus Adrian Câciu.