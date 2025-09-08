Camelia Sălcudean, aleasă președintă a REPER

Potrivit unui comunicat al partidului, la alegerile pentru președinția REPER, niciun candidat nu a obținut, în primul tur, majoritatea absolută a voturilor, astfel că a fost organizat al doilea tur.

Camelia Sălcudean a fost astfel aleasă noua președintă a REPER.

Conducerea națională este completată de doisprezece membri, aleși pe baza regulii de egalitate de gen, șase poziții fiind rezervate femeilor și șase bărbaților. Structura Biroului Național este următoarea: vicepreședinți – Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Șpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu și Cosmin Poteraș, membri – Irina Hatmanu, Steluța Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beța, Dan-Alexandru Roșu și Marius Octavian Olaru. Simina Tulbure și Dan-Alexandru Roșu provin din organizația de tineret REPER Youth.

Mandatele membrilor aleși sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.

„Îmi asum mandatul de președintă aleasă a REPER cu dorința și responsabilitatea de a construi un partid unit, în care fiecare membru contează și contribuie. Doar prin coeziune internă, prin munca de echipă și prin respectarea regulilor putem deveni forța credibilă pe care oamenii o așteaptă. Vom continua să colaborăm cu toți cei care împărtășesc valorile proeuropene și reformiste, pentru a întări democrația și a aduce reforma reală de care România are nevoie”, a declarat Camelia Sălcudean.

Octavian Berceanu a anunțat vineri că demisionează de la conducerea REPER și renunță la calitatea de membru al partidului.