Camera Deputaţilor adoptă legea pentru intervenţii urgente în atacurile de urşi şi şacali

Deputatul Ştefan Ovidiu Popa, care a anunţat adoptarea proiectului, a explicat că „prin modificarea adoptată astăzi, autorităţile vor avea posibilitatea de a interveni prompt în caz de atacuri sau distrugeri cauzate de aceste animale sălbatice. Este o măsură echilibrată şi un pas important pentru siguranţa oamenilor, dar şi pentru menţinerea echilibrului natural”.

„Fără posibilitatea de a acţiona urgent în astfel de situaţii, se ajunge mult prea des la tragedii”, a avertizat deputatul.

„Această lege oferă autorităţilor instrumentele necesare pentru a interveni rapid şi responsabil, atunci când viaţa şi siguranţa cetăţenilor sunt puse în pericol”.

„Camera Deputaţilor este primul for legislativ, proiectul urmând să fie dezbătut în Senat”, conchide Popa.