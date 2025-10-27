Caravanele medicale, decontate de stat. Rogobete: Avem nevoie de un sistem care merge către oameni

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat luni la evenimentul „Caravana de sănătate” organizat de Crucea Roșie Română, unde a subliniat importanța aducerii serviciilor medicale direct în comunitățile cu acces limitat la sănătate.

„Când medicina ajunge în comunitățile unde accesul la servicii de sănătate este limitat, nu vorbim doar despre tratament, ci despre șanse reale la viață”, a transmis Rogobete.

Ministrul a afirmat că acțiunea Crucii Roșii reprezintă un exemplu concret de prevenție făcută „cu empatie și responsabilitate: mii de oameni consultați gratuit, afecțiuni depistate la timp și intervenții care au schimbat destine”.

„Avem nevoie de un sistem medical care merge către oameni, nu de unul care îi așteaptă”, a adăugat ministrul, subliniind rolul parteneriatului dintre autorități, profesioniști și societatea civilă în extinderea serviciilor de prevenție.

Care sunt măsurile

Rogobete a precizat că ministerul face „pași concreți pentru extinderea serviciilor medicale de prevenție în toate regiunile țării, inclusiv în zonele rurale greu accesibile”.

Printre măsurile vizate se află decontarea consultațiilor și procedurilor medicale realizate în caravanele mobile, prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

„Extinderea rețelei caravanelor medicale și decontarea serviciilor oferite de acestea prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate reprezintă următorul pas firesc. Cabinetele medicale mobile de prevenție și screening pentru boli grave vor fi organizate de spitale, în parteneriat cu organizații locale și asociații profesionale”.

Totodată, rețeaua de cabinete medicale mobile pentru screening oncologic va fi extinsă cu prioritate în zonele cu acces redus la servicii medicale, iar investigațiile vor fi gratuite „atât pentru pacienții asigurați, cât și pentru cei neasigurați”.

„Ne propunem astfel să oferim acces la sănătate pentru toți românii, pentru că este o datorie morală și profesională să fim acolo unde oamenii au cea mai mare nevoie de noi”, a spus Rogobete, încheind cu mesajul: „Ai încredere în cei care te pot ajuta! Pentru că încrederea ne vindecă, ne apropie și ne face viața mai ușoară”.