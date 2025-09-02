Cât ar mai putea dura blocajul privind reforma aparatului administrativ? Răspunsul lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a explicat marți seară la Digi24 că discuțiile privind reorganizarea administrației sunt în impas, însă toți actorii politici implicați caută o soluție acceptată de toate părțile. Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme este lipsa unui mecanism coerent de gestionare a informațiilor la nivel național, ceea ce duce la raportări diferite între prefecturi și Ministerul Dezvoltării.

„În acest moment România, din păcate, nu are un sistem pus la punct pentru gestionarea informațiilor de la nivelul autorităților locale. Raportările de la prefecturi nu au o standardizare și de aceea datele erau diferite”, a spus Kelemen Hunor.

El a dat ca exemplu situații contradictorii: în unele județe, raportările nu includ deloc angajații care lucrează pe fonduri europene, deși este imposibil ca această categorie să lipsească complet, iar în alte localități numărul raportat este exagerat, cum ar fi un oraș mic unde apar 68 de persoane încadrate la fonduri europene.

Liderul UDMR a subliniat că premierul și miniștrii trebuie să aibă acces la date clare și actualizate pentru a putea gestiona corect resursele, astfel încât nicio comunitate să nu rămână fără personalul necesar.

În același timp, Kelemen Hunor a avertizat că problemele bugetare nu pot fi rezolvate doar prin majorări de taxe și impozite, ci și prin reducerea cheltuielilor: „Dacă nu rezolvi cheltuielile, tot ce se adună din taxe este înghițit de acest deficit, iar povara cade pe fiecare cetățean.”

El a concluzionat că discuțiile vor continua, iar o soluție ar putea fi găsită în următoarele 10-14 zile.