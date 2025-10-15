Cătălin Predoiu: În MAI se desfășoară un amplu proces de modernizare și reformă instituțională

„În minister, în structuri, în arme, se desfășoară de câteva luni de zile un efort important de regândire a unor proceduri, de modernizări și de încadrare în constrângeri bugetare, pe care înțelegem să le abordăm responsabil”, a explicat Cătălin Predoiu.

Ministrul a subliniat că modernizarea continuă și auto-evaluarea permanentă sunt esențiale în contextul evoluțiilor tehnologice accelerate și al provocărilor de securitate tot mai complexe.

Predoiu a mai anunțat că este în derulare un proiect de reformă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) și că procesul de recalibrare și reconfigurare va continua în toate structurile ministerului.

„Știm unde vrem să mergem, iar această destinație este foarte simplu de descris: mai multă siguranță pentru cetățeni”, a conchis ministrul Afacerilor Interne.