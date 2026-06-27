Ce mesaj a primit Adrian Veștea lui chiar în seara în care a pierdut bătălia în Parlament

Adrian Veștea susține, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că în ultimele zile a primit multe mesaje.

Dintre toate, spune el, cele mai importante au fost cele venite „de acasă”.

El a publicat pe Facebook mesajul primit de la copiii lui.

„Vreau să împărtășesc cu voi câteva gânduri primite de la băieții mei în seara în care propunerea de guvern nu a trecut”, a scris Veștea.

Este vorba de un citat celebru din discursul „Citizenship in a Republic”, din 1910, rostit de Theodore Roosevelt.

„Meritul îi aparține celui care se află cu adevărat în arenă, al cărui chip este brăzdat de praf, sudoare și sânge; care luptă cu curaj; care greșește și nu reușește iar și iar, deoarece nu există efort fără greșeli și neajunsuri; dar care se străduiește cu adevărat să înfăptuiască lucruri; care cunoaște marile entuziasme și marile devotamente; care se dedică unei cauze demne; care, în cel mai bun caz, ajunge să cunoască triumful unei realizări mărețe, iar, în cel mai rău caz, dacă eșuează, măcar eșuează îndrăznind cu măreție, astfel încât locul său nu va fi niciodată alături de acele suflete reci și timide care nu cunosc nici victoria, nici înfrângerea”, este mesajul trimis.

Guvernul propus de Adrian Veștea nu a întrunit, luni seara, numărul necesar de voturi pentru învestire. Acesta a primit doar 189 de voturi „pentru” și avea nevoie de 233.