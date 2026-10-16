Ce spune Nicușor Dan despre relația România – SUA? Interviu în direct la Bloomberg

Șeful statului a vorbit despre parteneriatul strategic de lungă durată cu Statele Unite, despre care a precizat că aduce beneficii reciproce.

„Foarte bune. Deci avem un parteneriat strategic de lungă durată. Și cred că acesta a adus beneficii reciproce pentru ambele țări, deoarece avem cea mai mare bază militară de la Marea Neagră”, a declarat Dan, în cadrul interviului.

Acesta a continuat vorbind despre baza Kogălniceanu. Șeful statului a amintit încă odată despre sprijinul oferit Statelor Unite la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

„Având această bază, Statele Unite sunt interesate să-și proiecteze forța către alte părți ale lumii, cum ar fi Orientul Mijlociu și estul Mediteranei”, a declarat Dan.

„Așadar, avem o relație strategică foarte bună cu Statele Unite”, a concluzionat Nicușor Dan.

Nu este prima dată când Dan vorbește despre relația cu SUA

În august, șeful statului a mai vorbit despre relația cu SUA, în cadrul unui editorial publicat anterior în Fox News. Șeful statului a precizat că România a investit 2,5 miliarde de euro, în baza Kogălniceanu care urmează să fie un hub strategic de apărare. De asemenea, Statul Român a înzestrat armata română cu tehnică americană precum avioane F-16, sisteme Patriot, lansatoare HIMARS și tancuri Abrahams, prezentându-le ca pe investiții.

Tot atunci, Nicușor Dan a declarat că România a fost printre primele țări care au oferit SUA sprijin și acces la bazele militare românești, când SUA au cerut ajutor pentru demararea operațiunii „Epic Fury”. Este vorba despre războiul început împotriva Iranului. La acea vreme, decizia României a stârnit controverse.

Vineri, șeful statului se află la Bruxelles, cu prilejul participării la reuniunea Consiliului European.