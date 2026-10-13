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Cea mai mare armată din Africa s-ar putea implica în conflictul din Orientul Mijlociu

Cea mai mare armată din Africa s-ar putea implica în conflictul din Orientul Mijlociu dintre rebelii Houthi și Arabia Saudită. Este vorba despre armata egipteană. Autoritățile din Egipt au declarat că vor sprijini Arabia Saudită.
Cea mai mare armată din Africa s-ar putea implica în conflictul din Orientul Mijlociu
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
13 oct. 2026, 11:42, Politic
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Egiptul a anunțat că va sprijini Arabia Saudită împotriva rebelilor Houthi „fără nicio rezerve”. Potrivit Bloomberg, anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Badr Abdelatty.

„Oricare ar fi cerințele saudiților, desigur că vom răspunde. Fără nicio rezervă, oferim orice fel de sprijin”, a spus ministrul egiptean.

Interesele și pățania Egiptului în Yemen

Experții subliniază faptul că Egiptul are motive întemeiate să acționeze. Controlul exercitat de Houthi asupra zonei strâmtorii Bab el-Mandeb afectează veniturile Canalului Suez. Cu toate acestea, egiptenii au și motive ca să fie reținuți. În trecut, o intervenție prelungită în Yemen s-a transformat într-un dezastru pentru Egipt.

Intervenția militară a Egiptului în Războiul Civil din Yemenul de Nord s-a transformat în ceea ce experții numesc „Vietnamul lui Nasser”. Sub comanda lui Abdel Nasser, Egiptul a trimis zeci de mii de militari în Yemen în perioada 1962–1967. Conflictul a blocat resursele Egiptului, i-a ruinat economia și a slăbit decisiv armata chiar înainte de Războiul de Șase Zile din 1967.

De ce se luptă Arabia Saudită cu rebelii Houthi

Un război în toată regula a izbucnit recent între Arabia Saudită și rebelii Houthi din Yemen. Din ambele părți au fost lansate atacuri cu rachete și drone. Arabia Saudită sprijină armata guvernului yemenit, recunoscut în plan internațional. Autoritățile din Yemen luptă cu gruparea rebelă Houthi, susținută de Iran, care a ocupa o parte importantă a țării.

Forțele guvernamentale yemenite și rebelii luptă și pentru controlul asupra strâmtorii Bab el-Mandeb. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Aceasta se află în apropierea Yemenului, separă Africa de Peninsula Arabică și face legătura între Oceanul Indian și Marea Roșie. Prin strâmtoare trec vapoarele care se îndreaptă către sau vin din Canalul Suez, unul dintre cele mai aglomerate coridoare comerciale din întreaga lume.

Atacurile aeriene și o ofensivă terestră neașteptată ale rebelilor Houthi au transformat Marea Roșie și Strâmtoarea Bab el-Mandeb în zone de mare risc.

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