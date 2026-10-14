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„Cine a greșit?” – Alina Gorghiu, ironie la adresa PNL după decizia de a vota Guvernul Niculescu

În iunie, liberalii care au votat Guvernul Veștea, cu PSD la guvernare, erau amenințați cu excluderea. Acum PNL votează Guvernul Niculescu, cu miniștri PSD. Alina Gorghiu întreabă: „Cine a greșit?”.
„Cine a greșit?” - Alina Gorghiu, ironie la adresa PNL după decizia de a vota Guvernul Niculescu
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
14 oct. 2026, 17:03, Politic
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„Aproape jumătate de an de criză politică, de interimat, imaturitate cat cuprinde, orgolii, blocaje și jigniri”, a postat Alina Gorghiu.

„Mai ieri eram unii pe punctul de a fi dați afară pentru ca am votat un guvern cu premier liberal, Adrian Veștea, miniștri liberali, cu PSD în guvern.

Astazi PNL decide sa voteze un guvern cu premier tehnocrat, Luca Niculescu și guvern PSD.

Cine a greșit, o fi cineva care trebuie sa își ceară scuze…ar fi fost mai bine sa fie votat guvernul Vestea pentru PNL sau e mai bine ca PNL alege opoziția?

Sunt întrebări la care răspunsul și-l dă fiecare, dar parte din costurile crizei vor fi plătite în continuare

La final va fi guvern. Măcar atât!”- transmite Alina Gorghiu.

Adrian Veștea fusese desemnat premier pe 14 iunie. Alina Gorghiu era propusă vicepremier în cabinetul lui. Pe 21 iunie, Congresul Extraordinar al PNL a hotărât că membrii care participă la un guvern cu PSD vor fi excluși. Tot atunci a cerut demisia din partid a lui Veștea, a Alinei Gorghiu, a lui Lucian Bode, Rareș Bogdan și Hubert Thuma. Gorghiu a anunțat că rămâne în PNL și că va contesta în instanță orice excludere.

Guvernul Veștea a fost respins pe 22 iunie, cu 189 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare, după ce parlamentarii AUR au ieșit din sală.

Acum, purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, a anunțat că PNL va vota pentru instalarea Guvernului Luca Niculescu, pentru a pune capăt crizei politice, dar exclude intrarea într-o coaliție cu PSD, luând în calcul un acord cu premierul desemnat.

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