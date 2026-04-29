Cine-i șeful? Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0

Britanicii au analizat imaginile cu Regele Charles și președintele Donald Trump și au stabilit că deși liderul SUA a încercat să se impună, monarhul a ieșit câștigător la capitolul imagine. Marea Britanie vs. SUA 1-0, a fost concluzia britanicilor.
sursa foto: X
Petru Mazilu
29 apr. 2026, 09:58, Politic

Britanicii au analizat imaginile din timpul vizitei Regelui Charles în SUA și au tras concluzia că, deși președintele Donald Trump a încercat să-i arate monarhului cine-i șeful, britanicul a avut de câștigat la capitolul imagine, potrivit Express.

Deși este cunoscut pentru manevrele sale de „mascul alfa”, de-a lungul anilor Trump a reușit să surprindă mai mulți politicieni. Experții au analizat procedura lui Trump care presupune strângerea de mână exagerată, urmată de o scurtă tragere bruscă pentru a dezechilibra persoana cu care se întâlnește. Aceasta este pusă într-o poziție penibilă, iar gestul următor al lui Trump, o mângâiere pe cot sau pe umăr, arată cine-i „șeful” întâlnirii.

Experții spun că gesturile sunt atent pregătite. De-a lungul anilor, în capcana lui Trump au căzut lideri cunoscuți, printre care fostul premier japonez Shinzo Abe și președintele francez Emmanuel Macron.

Regele Charles a reușit să evite situația în timpul vizitei pe care o face în SUA. Donald Trump i-a întins mâna, însă regele a opus rezistență și a refuzat să fie tras înspre liderul SUA.

Imaginile s-au răspândit pe rețelele de socializare, iar britanicii le-au comentat

„Sunt mândru de Regele Charles. Se poate vedea clar strângerea de mână, regele s-a retras și el de mai multe ori”, a comentat o persoană fiind completată de alta: „Marea Britanie 1 – SUA 0. În astfel de zile sunt foarte mândru să fiu un britanic regalist.”

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
Gandul
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Ultimele date despre Alina Apostol, românca deținută în China din 2017. Imagini din satelit cu penitenciarul unde este închisă și muncește forțat
Libertatea
Cristina Demetrescu anunță probleme de sănătate pentru aceste două zodii, la început de lună mai
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor