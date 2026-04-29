Cine-i șeful? Britanicii au analizat imaginile cu Charles și Trump și au stabilit: Marea Britanie vs. SUA 1-0

Britanicii au analizat imaginile din timpul vizitei Regelui Charles în SUA și au tras concluzia că, deși președintele Donald Trump a încercat să-i arate monarhului cine-i șeful, britanicul a avut de câștigat la capitolul imagine, potrivit Express.

Deși este cunoscut pentru manevrele sale de „mascul alfa”, de-a lungul anilor Trump a reușit să surprindă mai mulți politicieni. Experții au analizat procedura lui Trump care presupune strângerea de mână exagerată, urmată de o scurtă tragere bruscă pentru a dezechilibra persoana cu care se întâlnește. Aceasta este pusă într-o poziție penibilă, iar gestul următor al lui Trump, o mângâiere pe cot sau pe umăr, arată cine-i „șeful” întâlnirii.

Experții spun că gesturile sunt atent pregătite. De-a lungul anilor, în capcana lui Trump au căzut lideri cunoscuți, printre care fostul premier japonez Shinzo Abe și președintele francez Emmanuel Macron.

Regele Charles a reușit să evite situația în timpul vizitei pe care o face în SUA. Donald Trump i-a întins mâna, însă regele a opus rezistență și a refuzat să fie tras înspre liderul SUA.

Imaginile s-au răspândit pe rețelele de socializare, iar britanicii le-au comentat

„Sunt mândru de Regele Charles. Se poate vedea clar strângerea de mână, regele s-a retras și el de mai multe ori”, a comentat o persoană fiind completată de alta: „Marea Britanie 1 – SUA 0. În astfel de zile sunt foarte mândru să fiu un britanic regalist.”