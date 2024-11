Ciolacu va pune la dispoziţie explicaţiile Ucrainei în privinţa interdicţiei lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, este interzis în Republica Moldova şi Ucraina.

În privinţa Republicii Moldova, premierul Marcel Ciolacu a discutat cu oficialii din acest stat şi i s-a răspuns că „s-au menţinut măsurile luate acum câţiva ani, când era Dodon preşedinte”.

În privinţa Ucrainei, premierul spune că are un răspuns scris, care motivează interdicţia.

„Am pornit toate demersurile, au vorbit colegii mei, am vorbit şi eu direct şi mă bucur să vă anunţ că din acest moment (...) consider că nu e un document care trebuie pus pe site-ul Guvernului României, pentru că Guvernul României se ocupă cu altceva, nu de ce am primit în privinţa domnului Simion (...). Din acest moment, cine va face solicitare pe 544 imediat va primi răspunsul, cu documentul în copie primit de la autorităţile din Ucraina. Nu e nimic de desecretizat. În momentul acesta am acceptul părţii ucrainene să fac public acest document explicând contextul şi presiunea publică”, a afirmat Ciolacu.

George Simion a fost întrebat, la Antena 3 CNN, cum ar putea reprezenta România ca preşedinte, el fiind persona non grata în Moldova şi Ucraina. El a răspuns: „Mai bine ca domnul Ciolacu şi la fel de bine ca domnul Donald Trump”. Totuşi, Donald Trump nu are niciun fel de interdicţie de intra în vreun stat.

Simion a fost întrebat dacă se va retrage din cursa electorală în cazul în care imaginile în care apare cu agenţi GRU apar în spaţiul public. Simion a spus: „Cu siguranţă. Şi cer SRI să spună dacă există imagini autentice cu mine”.

„Sunt acuzaţii şi dovezi clare cum că unul dintre candidaţi, George Simion, a avut întâlniri cu ofiţeri GRU şi inclusiv a încercat să detruneze întâlniri paşnice, marşuri de susţinere electorale. Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”, a spus preşedintele Comisiei de Control a SRI, Ioan Chirteş. Acesta a menţionat că autorităţile statului trebuie să facă lumină în acest caz.