Metodologia de aplicare a Legii mirosului, lansată în dezbatere de Ministerul Mediului

Potrivit unui comunicat al ministerului, metodologia stabilește cum se va evalua disconfortul olfactiv și ce măsuri trebuie luate pentru a-l reduce.

Legea se adresează operatorilor economici care pot genera mirosuri neplăcute, autorităților publice și cetățenilor.

„Legea mirosului există de mai mulți ani, dar este inaplicabilă pentru că nu are normele de punere în aplicare. Am colaborat cu Ministerul Sănătății și am format un grup pentru a găsi cea mai bună variantă de lucru. Punem aceste documente astăzi în consultare publică și cei care ne poluează și ne fac să nu putem deschide geamul la propria noastră casă vor plăti! Observațiile cetățenilor și ale tuturor entităților sunt extrem de importante și sunt sigură că forma finală a acestor acte normative va fi una coerentă, corectă și ambițioasă, astfel încât protejarea sănătății umane și a mediului să fie pe primul loc” a declarat ministra Diana Buzoianu.