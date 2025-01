Ciolacu: Vom rămâne în deficit de 7% şi în ţinta de 7% din PIB pentru investiţii

„Am avut o întâlnire cu domnul ministru, cu întreaga echipă şi de consilieri secretari de stat şi cu doamna preşedinte de la ANAF. Am stabilit indicatorii pe care o să îi prezinte domnul ministru în şedinţa de guvern de joi. E un pas premergător aprobării legii bugetului de stat. Şi am făcut şi un calendar împreună. Şi am stabilit foarte clar că până la sfârşitul lunii o să trecem legia bugetului prin guvern şi o să înaintăm Parlamentului, astfel încât în prima săptămână din sesiunea parlamentară din februarie legia bugetului să fie aprobată. Vom rămâne în deficitul de 7% la sfârşitul anului, aşa cum l-am convenit cu Comisia şi de asemenea vom rămâne cu ţinta de 7% din PIB pentru investiţii. Cu alte cuvinte, vom crea un echilibru între investiţii, ţinând cont că aceşti doi ani vor fi iarăşi doi ani ca şi anul 2024, doi ani cu o pondere foarte mare în investiţii, având finalizarea PNR-ului până în anul 2026”, spune Marcel Ciolacu.

Premierul menţionează că, nominal, este majorată suma alocată investiţiilor de la 120 de miliarde la aproximativ 132 de miliarde.

„Am stabilit, la fel cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici şi medii până la începutul acestui an cu o suplimentare şi cu o majorare pe tip one-off până vom vedea execuţia bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate, astfel încât să nu afectăm investiţiile prevăzute mai ales în PNRR, unde există cofinanţări foarte mari. De exemplu în zona transporturilor de aproximativ 60% s-a ajuns la cofinanţări. Dacă statul român şi bugetul de stat îşi permite indexarea din luna septembrie. Este o abordare prudentă a Ministrului Finanţelor şi cred că e o abordare corectă pentru orice Ministru de Finanţe şi îl fericit pentru această abordare, astfel încât vom vedea, cum zice un clasic în viaţă, pas cu pas, în funcţie de execuţie şi de venituri”, încheie Ciolacu.