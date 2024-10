Ciucu, despre referendumul lui Nicuşor Dan: Banii trebuie să urmeze competenţele legale

Întrebat, marţi, dacă susţine trecerea tuturor atribuţiilor de urbanism la Primăria Capitalei şi reducerea bugetelor primăriilor de sector pentru a se mări bugetul Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că în ceea ce priveşte partea de urbanism, „în general” susţine, dar că trebuie văzută cu foarte mare atenţie încărcătura birocratică pe care o va avea Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

„Apoi, mi-ar plăcea ca cel puţin pentru proiecte publice să rămână la primăria de sector pentru că acestea sunt foarte importante, dar în general susţin. În ceea ce priveşte bugetul, aşa cum am declarat, această discuţie urmează să aibă loc pentru că banii trebuie să urmeze competenţele legale. Dacă PMB are competenţe şi justifică ca banii să meargă acolo, nu am niciun fel de problemă, dar vorbim de capacitatea administrativă. Cu alte cuvinte, dacă PMB are termoficare, apa-canal, utilităţi mari, evident că are nevoioe şi de bani pentru investiţii dar să aibă şi capacitate administrativă. Dar şi primăriile de sector au prelaut atribuţii importante pe utilităţi. În primul rând managementul deşeurilor, care atârnă foarte mult de bugetul fiecărui sector. Este la sectoare. Şcolile: tot ce înseamnă proiecte noi sunt la sectoare, parcurile trebuie să fie la sectoare. De asemenea, investiţii semnificative. Ca să putem vorbi de împărţirea bugetului, trebuie să facem o analiză, o matrice, să vedem ce tipuri de competenţe trebuie să fie la Primăria Generală şi ce tipuri de competenţe să meargă la sectoare, după care bugetul să urmeze atribuţiile şi competenţele legale pe care le au primăriile şi proiectele”, a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat, apoi, dacă va vota „Da” la referendum din convingere sau pentru că aceasta este decizia partidului, Ciucu a spus că „de cele mai multe ori convingerea mea este alături de PNL”.