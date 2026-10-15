Claudiu Manda, după decizia PSD de a intra la guvernare: „Niciun partid nu are voie să sacrifice oamenii pentru niște procente în sondaje”

Într-o postare pe Facebook, Claudiu Manda a susținut că deciziile din perioada următoare trebuie să țină cont de nevoile populației și să contribuie la redresarea economiei.

„România are în față o perioadă în care fiecare decizie va trebui cântărită prin efectele pe care le are asupra oamenilor și prin contribuția sa la redresarea economiei și la recâștigarea încrederii în instituțiile statului. Românii au nevoie de siguranță și de un Guvern competent și credibil, care să înțeleagă dificultățile prin care trece țara și să aibă capacitatea de a lua decizii și de a le pune în practică”, a scris Manda.

Europarlamentarul social-democrat a făcut referire și la decizia PSD de a intra la guvernare, precizând că miniștrilor propuși de partid le-a cerut să se concentreze asupra soluțiilor pentru problemele cetățenilor.

„Am decis să ne asumăm guvernarea și am propus o echipă de miniștri cu experiență, care știu ce au de făcut și care înțeleg că, în această perioadă, oamenii nu mai au timp să aștepte. Le-am cerut să pună tot ceea ce știu, toată energia și toată puterea lor de muncă în slujba românilor. Să fie preocupați, înainte de orice, de soluțiile pe care le pot oferi”, a adăugat Manda.

PSD a decis miercuri să intre la guvernare și a validat lista celor 11 miniștri propuși pentru Cabinetul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Decizia a fost luată în cadrul ședinței conducerii partidului, desfășurată la Vila Lac.

Claudiu Manda, despre responsabilitatea guvernării și calculele electorale

Secretarul general al PSD a criticat și refuzul unor politicieni de a participa la guvernare, susținând că deciziile politice nu ar trebui să fie influențate de calculele electorale.

„Noi înțelegem de ce toți fug acum de responsabilitatea guvernării, mai ales cei care de cinci luni adâncesc criza în care se află țara. Dar românii nu înțeleg de ce, după toate sacrificiile care li s-au cerut, tot ei ar trebui să plătească prețul refuzului unor politicieni de a-și asuma răspunderea”, a afirmat europarlamentarul.

Manda a adăugat că partidele ar trebui să acorde prioritate problemelor populației, în detrimentul intereselor electorale.

„Niciun partid nu are voie să sacrifice oamenii pentru niște procente în sondaje. Iar PSD alege, ca întotdeauna, oamenii, nu imaginea și nici calculele electorale”, a transmis acesta.

Manda: Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă

„Ne apropiem de iarnă, iar problemele nu mai pot aștepta. Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă și de pregătirea bugetului pentru anul viitor. Oamenii trebuie să știe că vor avea căldură la iarnă, că vor găsi medicamente în spitale și că serviciile publice de care depind vor continua să funcționeze. Românii nu mai au nevoie de explicații despre ce nu se poate. România trebuie să fie guvernată bine, cu seriozitate și cu respect față de oameni”, a subliniat Claudiu Manda.