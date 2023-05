Clotilde Armand a trimis Corpul de Control să verifice mai multe achiziţii publice

„Am trimis astăzi (luni - n.r.) Corpul de Control să verifice mai multe achiziţii publice realizate de mai multe grădiniţe, şcoli şi licee. Mai mulţi directori de unităţi de învăţământ nu au înţeles că Epoca de Diamant s-a terminat la Sectorul 1. Clientela PSD a început discret să se remufeze la contracte publice”, scrie pe Facebook Clotilde ARmand.

Ea precizează că procedura prin care o unitate de învăţănânt face anumite achiziţii nu mai este controlată direct de primărie.

„Fiecare unitate de învăţământ are un Consiliu de Administraţie format din director de unitate, consilieri locali de la mai toate partidele (în general PSD şi PNL, ei sunt cei care controlează Consiliul Local Sector 1) şi reprezentanţi ai părinţilor. Acest Consiliu de Aministraţie aprobă achiziţiile la propunerea directorului. Acesta este contextul, pe larg. Eu am anunţat, la începutul fiecărui an, directorii de şcoli să nu mai facă achiziţii nelegale şi să-mi prezinte planul anual de achiziţii. Mulţi dintre ei s-au conformat, dar câţiva nu au făcut acest lucru. Aştept rezultatul controlului, iar în cazul în care descoperim nereguli, voi sesiza parchetul pentru orice abatere de la lege. Printre primele măsuri pe care le-am luat când am venit la primărie au fost desfiinţarea unor structuri prin care se scurgeau bani mulţi către reţeaua Dan Tudorache-Marian Vanghelie. Una din măsuri a fost desfiinţarea unei structuri parazit: Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice (AUIPUSP). Această structură nu doar că făcea achiziţii nelegale în pandemie, dar prin ea s-au cumpărat celebrele tablete în valoare de 20 milioane de euro. Faţă de ce v-am spus aici eu am depus plângere penală împotriva directorului AUIPUSP şi a primarului de atunci. Iar DNA a anunţat că a început urmărirera penală faţă de 56 de persoane fizice şi firme implicate pentru grup infracţional oragnizat”, închgeie Armand.