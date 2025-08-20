CNCD s-a autosesizat în urma declarațiilor făcute de deputatul Dan Tanasă despre muncitorii din Asia

Anunțul a fost făcut miercuri, la Digi 24.

„Am decis să ne autosesizăm”, a confirmat Cristian Jura, reprezentant al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării.

Ulterior, CNCD a decis să suspende procedura deoarece a apărut o plângere penală legată de declarația deputatului AUR.

„Dispozițiile de natură penală țin în loc procedurile CNCD (…) Noi nu am închis procedura, am suspendat-o și așteptăm rezultatele cercetării penale (…) Noi aplicăm amenzi de natură contravențională”, a explicat Cristian Jura.

Procedura poate fi reluată în funcție de deciziile procurorilor.

Textul care a stârnit controverse a fost publicat de deputatul AUR pe Facebook

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris Dan Tanasă.

Polițistul Marian Godină a anunțat că a formulat o plângere penală împotriva deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

„Formulez prezenta: PLÂNGERE PENALĂ Împotriva numitului TĂNASĂ DAN, membru al Parlamentului României, din partea partidului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 din Codul Penal. Motivele plângerii: În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TANASA DAN a postat următorul text: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”. Prin textul de mai sus, dl Tanasa incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”, scrie în plângerea depusă de Marian Godină.