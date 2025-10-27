Tanasă (AUR) critică eliminarea tricolorului din logo-ul Poștei Române

„Poșta Română nu este o firmă privată de curierat, ci o instituție a statului român, cu tradiție de peste 160 de ani, care a servit generații de români și a purtat însemnele tricolorului cu mândrie. Eliminarea acestor simboluri naționale din identitatea vizuală reprezintă o rușine și o ofensă adusă istoriei și valorilor noastre”, a declarat deputatul Dan Tanasă.

Deputatul consideră inacceptabil ca, într-o perioadă în care multe state își afirmă puternic identitatea națională, România să renunțe singură la simbolurile sale, înlocuindu-le cu o imagine sterilă și fără legătură cu istoria țării.

„Cine a aprobat această schimbare și cu ce scop? Cât a costat acest rebranding și de ce nu s-a păstrat tricolorul, care reprezintă esența statului român? Cer explicații publice de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, instituția în coordonarea căreia se află Poșta Română. Este inadmisibil ca o companie a statului român să fie deznaționalizată prin decizii de PR fără consultare și fără respect față de cetățeni”, a adăugat Tanasă.

Deputatul anunță că a adresat o întrebare parlamentară oficială Ministerului de resort, prin care solicită clarificări privind motivele, costurile și aprobările care au stat la baza modificării logo-ului, precum și măsuri pentru revenirea la o identitate vizuală care să includă simbolurile naționale.

„Tricolorul nu e un detaliu grafic, este un simbol al statului român. Cei care-l elimină, elimină o parte din demnitatea acestei țări. Poșta Română trebuie să rămână un brand al României, nu o caricatură grafică fără suflet”, a concluzionat deputatul Dan Tanasă.