Dan Tănasă cere demisia premierului Bolojan: „Bolojan s-a transformat din premier în chiriaș de lux pe banii românilor”

Deputatul AUR Dan Tănasă i-a cerut joi premierului Ilie Bolojan să demisioneze, acuzându-l că ar fi locuit ilegal într-o vilă de protocol rezervată foștilor președinți ai României.

„Dacă se confirmă că Ilie Bolojan a locuit ilegal și gratuit, timp de aproape patru luni, într-o vilă a statului român destinată foștilor șefi de stat, atunci nu mai vorbim doar de aroganță, ci de abuz în formă continuată. Nu poți cere românilor să plătească taxe, impozite și chirii uriașe, în timp ce tu stai pe gratis într-un palat plătit din banii lor”, a declarat Dan Tănasă, potrivit unui comunicat transmis de AUR.

Dan Tănasă a făcut referire la o informație apărută pe surse, publicată de Gândul.

Conform acesteia, premierul ar fi stat până recent în vila de protocol din Strada Gogol, deși imobilul era destinat exclusiv foștilor șefi de stat.

Gândul a publicat că premierul ar fi modificat astăzi destinația clădirii printr-o hotărâre de guvern secretă.

Guvernul nu a transmis deocamdată nicio poziție oficială privind aceste acuzații.

„În orice stat normal la cap, un asemenea comportament ar fi urmat, în aceeași zi, de demisia celui vinovat. Dar la noi, Bolojan crede că legea se aplică doar celor mici, iar pentru el se poate rescrie din pix, la Guvern. A ajuns să schimbe destinația vilei în care locuia, doar ca să-și acopere urmele și să dea impresia că totul e legal. Asta nu mai e guvernare, e capturarea statului în interes personal”, a mai declarat Dan Tănasă.