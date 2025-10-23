Gândul: Ilie Bolojan a locuit ilegal aproape patru luni în fosta vilă a lui Traian Băsescu

premierul a locuit până în prezent în vila de pe strada Gogol, deși aceasta era destinată foștilor șefi de stat, potrivit surselor Gândul.

Hotărârea adoptată joi, 23 octombrie, ar fi avut rolul de a reglementa situația juridică a folosirii imobilului, astfel încât premierul să poată locui în continuare acolo în condiții legale.

Sursele Gândul mai afirmă că Ilie Bolojan ar fi încercat în mai multe rânduri să includă această hotărâre pe agenda confidențială a ședinței de Guvern, însă documentul a fost aprobat abia acum.

Conform surselor Gândul, premierul s-ar fi mutat în vila din strada Gogol la sfârșitul lunii iunie. Parctic de la sfârșitul lunii iunie și până pe 23 octombrie, premierul Ilie Bolojan nu avea dreptul să folosească o vilă de protocol cu destinația exclusivă pentru foștii președinți.