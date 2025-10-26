Prima pagină » Politic » Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol: Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, acolo doar dorm

Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol: Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, acolo doar dorm

Premierul Ilie Bolojan a comentat, duminică seară la Digi 24, dezvăluirea Gândul privind șederea sa în vila de protocol de pe Strada Gogol, pe care a ocupat-o în trecutul apropiat abuziv și, conform informațiilor inițiale, ilegal.
Iulian Constantin
26 oct. 2025, 23:15, Politic

Întrebat despre locuința în care a stat, Bolojan a declarat: „Nu huzuresc! Eu stau în Guvern, asta e viața mea! Acolo doar dorm”. Premierul a precizat că, pe durata mandatului său, are dreptul la o locuință pusă la dispoziție de stat și că ziua își petrece timpul la Guvern, nu în vila respectivă.

Conform anchetei Gândul, vila a trecut printr-o modificare a destinației printr-o Hotărâre de Guvern adoptată joi, care a făcut șederea premierului legală. În trecut, Bolojan a încercat de trei ori să schimbe regimul juridic al imobilului, însă abia decizia recentă i-a permis să locuiască acolo în deplină legalitate.

Documentele RA-APPS arată că vila din Str. Nikolai Gogol nr. 2, cu o suprafață utilă de 387,76 mp și curte de 1.174,19 mp, era destinată oficial foștilor șefi de stat conform HG 60/2015. Pentru a fi atribuit premierului, era necesară modificarea regimului juridic al imobilului, procedură realizată recent.

RA-APPS a informat că atribuirea cu destinația de reședință oficială pentru alți beneficiari decât foștii șefi de stat putea fi făcută doar după modificarea actului normativ și transmiterea propunerii către Secretariatul General al Guvernului.