Corpul de Control al MAI verifică activitatea IGSU

Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) verifică, marți, activitatea managerială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Surse din cadrul MAI au declarat, pentru MEDIAFAX, că are loc un control al activității manageriale în cadrul IGSU, fără a avea legătură cu vreo persoană sau cu vreo intervenție anume.

Sursele au spus că este vorba despre un control tematic, așa cum, periodic, au loc la toate structurile Ministerului.

Potrivit surselor citate, controlul de la IGSU este unul anunțat și are legătură strict cu activitatea managerială.

IGSU este condus de generalul Dan-Paul Iamandi din februarie 2018.