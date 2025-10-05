Cosmin Soare Filatov, posibil consilier al lui Nicușor Dan, apare pe site-ul BEC ca reprezentant al partidului care l-a sprijinit pe Geoană în 2024

Cosmin Alexandru Soare-Filatov, despre care g4media.ro a relatat că ar putea deveni consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, figurează pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC) ca reprezentant al Partidului România în Acțiune. Acest partid l-a sprijinit pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024.

Filatov lucrează la Casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP), care a asistat juridic Primăria București în timpul mandatelor de primar general ale lui Nicușor Dan.

Conform profilului său de LinkedIn, Filatov a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea București (2008-2012), a obținut un master în Drept privat la aceeași universitate (2012-2013) și a urmat două doctorate în Drept, în domeniul Patrimoniu cultural, la Universitatea București (2017-2020) și la Universitatea din Lille (2019-2021).

Informațiile despre posibila numire a lui Filatov ca consilier prezidențial al lui Nicușor Dan au fost vehiculate în spațiul public, dar nu au fost confirmate oficial până în prezent.