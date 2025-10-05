Schimbări la Cotroceni: Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov ar urma să fie numiți consilieri prezidențiali de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan ar urma să-i numească pe Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov în funcțiile de consilieri prezidențiali, potrivit informațiilor G4Media. De asemenea, fostul premier Ludovic Orban este vehiculat pentru un post similar la Palatul Cotroceni.

Printre numele luate în calcul pentru poziții de consilier prezidențial se află și diplomatul și profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, precum și Theodor Paleologu.

Cristian Diaconescu, actual consilier prezidențial și coordonator al Cancelariei Președintelui, precum și Luminița Odobescu, consilier prezidențial pe Afaceri Europene, își vor părăsi funcțiile luna viitoare, conform surselor G4Media.

Cine sunt Marius Lazurca și Cosmin Soare Filatov

Cosmin Soare Filatov are experiență în domeniul dreptului public și a colaborat, de-a lungul timpului, cu mai multe instituții centrale și organizații internaționale.

Marius Lazurca, diplomat de carieră, a fost rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, conform unui decret publicat în Monitorul Oficial. El fusese propus de Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

Surse politice citate de G4Media afirmă că Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu ar fi primit cu răceală propunerile lui Nicușor Dan pentru conducerea serviciilor secrete, avocatul Gabriel Zbârcea la SRI și diplomatul Marius Lazurca la SIE.

Cu o carieră diplomatică de peste două decenii, Lazurca a reprezentat România la Sfântul Scaun și Ordinul Suveran de Malta (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016) și în Ungaria (2016-2020). Totodată, a fost Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării, perioadă în care a acumulat o vastă experiență în diplomația multilaterală.