Crin Antonescu, întrebat dacă îl încurcă Iohannis: Merg înainte pentru că aici nu-i pe încurcat

Crin Antonescu a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN dacă îl încurcă faptul că Klaus Iohannis rămâne în continuare la Cotroceni.

„Mie mi se repetă într-una şi nu înţeleg de ce aşa de tare e grija unora, despre care chiar ştiu că nu şi-ar dori să câştig preşedinţia României. Eu am ştiut foarte limpede în momentul în care am intrat în această postură de candidat faptul că a fi un candidat susţinut de forţele politice care acum compun coaliţia de guvernare nu este un avantaj, ci un handicap. Eu ştiu foarte bine că deşi de 10 ani n-am mai avut nici măcar o discuţie, nicio legătură cu mediul politic românesc, cu deciziile politice din România, cu atât mai puţin - sub o formă sau alta - cu domnul Klaus Iohannis, preşedintele României, ştiu că acest pasiv eventual poate să vină tot în cârca mea electorală. Dar ştiam aceste lucruri şi n-are rost să mă văicăresc în legătură cu ele şi n-are rost să mă apuc să mă disociez ipocrit de cei care guvernează acum sau să trec cu vederea ce face sau nu face domnul Iohannis. M-am spus deschis părerea şi îmi văd de treabă, merg înainte, pentru că aici nu-i pe încurcat”, afirmă Crin Antonescu.

El spune că încearcă să transmită un mesaj şi să cheme oamenii într-o direcţie şi „singurul lucru care trebuie să te încurce sunt cele care obstrucţionează sau diminuează această comunicare. În rest, lumea e deschisă şi în asta ne luptăm, nu în alta”.

Anntonescu a spus că dacă are ceva de spus „nu îl încurcă nimeni”.