Crin Antonescu, ironii la adresa lui Nicuşor Dan: Aţi fost invitaţi sau ne reprezintă Zelenski?

Potrivit publicaţiei Politico, miercuri, la ora 14:00 (ora Germaniei), va avea loc o discuţie virtuală de o oră, la care vor participa liderii din Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Polonia şi Finlanda, alături de preşedinţii Comisiei Europene şi Consiliului European, precum şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi premierul olandez Mark Rutte.

La ora 15:00 este programată o nouă rundă de discuţii, de această dată între liderii europeni şi fostul preşedinte al SUA, Donald Trump.

Comentând informaţia, fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a adresat o întrebare critică la adresa actualei conduceri de la Chişinău: „Întrebare pentru turistul din Basarabia şi suita de propagandişti: aţi fost invitaţi şi nu aveţi timp sau suntem reprezentaţi de Zelenski?”.