Dan Barna o laudă, subtil, pe Oana Țoiu, colega sa de partid: „Remarc vizita doamnei Țoiu la Kiev, lucru important”

Energia politicii externe a României s-a schimbat, declară eurodeputatul USR Dan Barna. El a comentat, pe de altă parte, și rezultatul discuțiilor de la Casa Albă pe tema Ucrainei: „Parteneriatul transatlantic a rămas pilonul de securitate al lumii întregi”.

De asemenea, Dan Barna a analizat la RFI rezultatul întâlnirilor de la Casa Albă privind Ucraina.

„Mesajul după această întâlnire în mod particular este că parteneriatul transatlantic a rămas pilonul de securitate al lumii întregi. Este un mesaj foarte important, pentru că au fost niște luni de incertitudine legată de măsura sau de ponderea în care SUA rămân implicate în NATO și în parteneriatul acesta transatlantic, care a asigurat securitatea lumii după al doilea Război Mondial”.

„Vedem după aceste discuții o nervozitate a Moscovei față de această poziționare, pe care o văd fermă a Statelor Unite și a europenilor, când vorbim de garanțiile de securitate ale Ucrainei”, a mai afirmat Eurodeputatul.

Mai mult, Barna consideră pe de altă parte că România devine relevantă în plan extern.

„Pentru noi, pentru România, un lucru pe care vreau să-l salut și care este evident pentru orice observator de bună credință e faptul că s-a schimbat tonusul, vocea, energia politicii noastre externe, pentru că și ministrul de Externe, Oana Țoiu și președintele Nicușor Dan au început să fie vizibili, să exprime puncte de vedere, remarc vizita doamnei Țoiu la Kiev, lucru important și remarcat în plan european și spun asta și din perspectiva de europarlamentar. Toate lucrurile acestea arată că România începe, reîncepe să fie relevantă într-o regiune în care până acum am fost mult prea discreți și mult prea liniștiți”, spune Barna.