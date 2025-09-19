Oana Țoiu a discutat la Washington cu oficiali din Congres despre parteneriatul strategic, viitoarea vizită a lui Nicușor Dan în SUA și programul Visa Waiver

Oana Ţoiu efectuează între 18 şi 29 septembrie o vizită oficială în Statele Unite, cu opriri la Washington D.C., Chicago şi New York, unde va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

„Prima zi a vizitei mele la Washington a fost dedicată consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA și promovării intereselor cheie ale României printr-o serie de întâlniri în Congresul SUA, într-un moment important pentru România”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Șefa diplomației române a avut întrevederi cu senatorul James Risch, președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, senatorul Steve Daines, președintele Sub-comitetului pentru Europa, congressmanul William Keating, co-președinte al Sub-comitetului pentru Europa, și congressmanul Tom Suozzi, co-președinte al Grupului de prietenie pentru România (RO Caucus).

„Discuțiile s-au concentrat pe rolul României ca aliat de încredere al SUA, pe stabilitatea parteneriatului pe componenta de securitate și pe creșterea componentei comerciale și a investițiilor private”, a subliniat ministrul.

Printre temele abordate s-au aflat proiectele energetice de la Cernavodă și Doicești, programul Visa Waiver, relațiile UE–SUA, precum și viitoarea vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite.

Agenda vizitei continuă cu noi întrevederi în Congres și cu întâlniri cu reprezentanți ai comunității românilor din SUA, înainte de participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York.