Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), creat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar putea rămâne la conducere în parlament după redistribuirea mandatelor, a relatat agenția rusă TASS, după finalizarea rezultatelor la scrutinul de duminică.

Datele preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale, indică faptul că PAS poate obține 55 de mandate din totalul de 101. Blocul Patriotic ar urma să aibă 26, blocul pro-european „Alternativa” – 8, „Partidul nostru” – 6, iar „Democrația acasă” – 6.

În noaptea de duminică spre luni, agenția rusă de presă a contestat faptul că PAS ar fi câștigătorul acestor alegeri de peste Prut. TASS a pus victoria pe seama partidelor de opoziție.

„CEC Moldova a anunțat victoria fracțiunilor de opoziție la alegerile parlamentare”, scrisese TASS.

„Conform rezultatelor din țară, opoziția, inclusiv Blocul Patriotic, a depășit PAS. Partidul de guvernământ a primit 44,13% din voturi, Blocul Patriotic – 28,25%, blocul „Alternativa” – 9,22%, „Partidul nostru” – 6,35%, iar „Democrația acasă” – 5,72%. În total, partidele de opoziție au obținut 49,54%”, a calculat agenția rusă de presă.

Ulterior, situația s-a schimbat prin voturile din diaspora. După numărarea a 98,55% din procesele-verbale, inclusiv cele din străinătate, PAS a strâns 49,71%, Blocul Patriotic – 24,43%, „Alternativa” – 8,04%, „Partidul nostru” – 6,25%, „Democrația acasă” – 5,66%. În aceste condiții, opoziția a ajuns la 44,38%, conform relatărilor TASS.

TASS a declarat că autoritățile moldovene au mărit numărul secțiilor de vot din străinătate de la 234 la 301, în special în state occidentale. Aproximativ 864.000 de buletine au fost trimise peste hotare, iar în țară peste 2,7 milioane.

În Rusia au existat doar două secții, la ambasadă și consulat, unde au votat 4.109 persoane.

Opoziția a criticat guvernul pentru că ar fi redus artificial numărul secțiilor acolo unde nu avea susținere și l-ar fi crescut în alte zone, a transmis TASS.

La alegerile prezidențiale din 2024, câștigate de Maia Sandu cu sprijinul diasporei, Moscova a refuzat să recunoască votul moldovenilor din străinătate.