Cum va arăta noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Maiei Sandu va avea majoritate

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova și va avea majoritate în noul legislativ.
Iulian Moşneagu
29 sept. 2025, 08:05, Politic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, trecând pragul de 50% după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale.

Potrivit datelor preliminare, PAS a obținut 50,03% din voturi, urmat de Blocul Patriotic, cu 24,26%, și de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,99%.

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,21% din voturi, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), care a obținut 5,63%.

În baza acestor rezultate, distribuția mandatelor în noul Parlament de 101 deputați va fi următoarea:

  • PAS – 55 mandate

  • Blocul Patriotic – 26 mandate

  • Blocul „Alternativa” – 8 mandate

  • Partidul Nostru – 6 mandate

  • Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) – 6 mandate

Astfel, PAS își asigură majoritatea și va forma singur guvernul.

