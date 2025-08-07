Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL

Vila de protocol pe care o va primi Traian Băsescu se află pe strada Emile Zola, aproape de actualul sediu PNL, în trecut sediu PDL, acolo unde Traian Băsescu mergea des în perioada în care era membru de partid, candidând la alegerile prezidențiale din 2004 și 2009.

Potrivit unor surse guvernamentale, vineri Traian Băsescu își va primi locuința de protocol gestionată de RA-APPS.

Traian Băsescu își recapătă drepturile de fost președinte, după ce CCR i-a dat câștig de cauză în procesul cu statul român.

Până în 2022 Traian Băsescu a locuit în vila de pe strada Nikolai Gogol. Drepturile de fost președinte i-au fost retrase, în urma unei decizii CNSAS, care releva că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea.