Băsescu primește vila înapoi. Fostul președinte revine la drepturile depline de fost șef de stat

Decizia vine după ce Curtea Constituţională a dat câştig de cauză fostului preşedinte în procesul intentat statului român, prin care a contestat pierderea privilegiilor prezidenţiale.

Guvernul urmează sa aprobe în şedinţa de vineri, 8 august, un proiect de hotărâre de guvern (HG) „privind schimbarea destinaţiei unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român”, transmite Palatul Victoria.

Potrivit unor surse politice guvernamentale consultate de Gândul, vila ar urma să îi fie atribuită lui Traian Băsescu, în urma deciziei CCR, prin care îşi recapătă drepturile de fost preşedinte.

De altfel, ultima ieşire publică a lui Traian Băsescu a fost la Cotroceni, la sicriul lui Ion Iliescu, însoţit de un agent SPP.

Băsescu rămăsese fără aceste drepturi în 2022, în urma unei decizii a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), care a stabilit definitiv că a colaborat cu Securitatea, sub numele conspirativ „Petrov”.

În baza acestui verdict, Administraţia Prezidenţială i-a retras beneficiile acordate foştilor preşedinţi, inclusiv locuinţa de protocol, paza SPP şi indemnizaţia lunară.