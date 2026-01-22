Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, „e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat”

Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că România nu a avut probleme cu Statele Unite, în afară de incidentul de la Munchen de anul trecut. Însă, „în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Asta este zona de politică de importanță zero”.
„Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite, dar trebuie să vrea și SUA. Aici e singura problemă. Nu știu când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre”, a adăugat Băsescu.
Pentru că, afirmă fostul președinte al României, așa cum s-a uitat Bush către Marea Neagră, „așa o să înțeleagă și el” (TRUMP – n.r.). „Dar mai durează, probabil. Acum e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat. Are treabă cu caseria”.
Fostul președinte l-a acuzat pe Trump că minte când spune că Europa nu a ajutat SUA în conflictele militare. „Trump nu știe că în mandatul lui eram în Afganistan cu o mie de militați pe la frontiera cu Pakistanul”, a declarat fostul președinte.
El a amintit că România și alte state europene au participat la operațiunile din Irak și Balcani. „România are 27 de militari morți în operațiuni militare și 300 de militari schilodiți, răniți cu handicapuri grave”, a spus Băsescu.
Băsescu a criticat dur Consiliul pentru Pace lansat de Trump la Davos. „Este o inițiativă care pornește de la ONU, dar Trump vrea să-și facă o jucărie proprie”, a declarat fostul președinte.
El a subliniat că Trump cere un miliard de dolari de la fiecare participant. „Nu e o jucărie temporală. E vorba de o structură care va avea în spate bani mulți”, a adăugat Băsescu.
La consiliu participă doar Ungaria și Bulgaria din rândul europenilor. Restul țărilor UE au refuzat să se alăture.
Fostul președinte a criticat inconsecvența lui Trump. „Marea problemă la el este că nu-i consecvent. Nu știi cum doarme noaptea, cum se scoală dimineața și are idei noi”, a spus Băsescu.
Băsescu a explicat ce crede că îl interesează pe Trump la Groenlanda. „Cred că Trump face un joc pentru a deveni stăpân proprietar pe o zonă pe care sunt zăcaminte de metale rare”, a declarat el.
„Eu cred că problema este alta. Este exact cea din Venezuela. În Venezuela era și un mandat de arestare și l-au extras pe Maduro. Dar miza nu a fost neapărat Maduro. Miza a cele 300 de miliarde de barili de țiței pe care Venezuela le are. (…) Aici marii jucători sunt Mexicul, Columbia, în niciun caz Venezuela. Dar Țițeiul a fost. Ori și aici se pare că Trump face un joc pentru a deveni stăpân proprietar pe o zonă pe care sunt zăcăminte de metale rare”.
Băsescu a sugerat că Trump ar putea rezolva problema pe cale legală. „Mai bine ar spune cinstit, ar putea veni să obțină o concesiune, să plătească frumos Groenlanda sau către statul danez și să-și vadă de treabă”, a declarat fostul președinte.
Băsescu a apreciat că România a așteptat să aibă o poziție concertată cu Uniunea Europeană privind Consiliul pentru Pace. „Mă bucur că România a așteptat, va avea o poziție concertată cu statele Uniunii Europene. Pentru că aici trăim”, a declarat el.