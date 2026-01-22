Prima pagină » Politic » Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, „e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat”

Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, „e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat”

„În mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Asta este zona de politică de importanță zero”, declară fostul președinte Traian Băsescu. Asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar trebuie să vrea și SUA. 
Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, „e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat
Andreea Tobias
22 ian. 2026, 17:44, Politic

Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că România nu a avut probleme cu Statele Unite, în afară de incidentul de la Munchen de anul trecut. Însă, „în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Asta este zona de politică de importanță zero”.

„Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite, dar trebuie să vrea și SUA. Aici e singura problemă. Nu știu când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre”, a adăugat Băsescu.

Pentru că, afirmă fostul președinte al României, așa cum s-a uitat Bush către Marea Neagră, „așa o să înțeleagă și el” (TRUMP – n.r.).Dar mai durează, probabil. Acum e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat. Are treabă cu caseria”.

Băsescu e de părere că România va relua contactele cu Statele Unite, după ce Trump „își rezolvă prioritățile. „Când se va lămuri că nu poate să ia nici Groenlanda, că nu poate face statul 51 nici din Canada, atunci se va liniști”.

Băsescu: „Trump să știți că e și un mincinos”

Fostul președinte l-a acuzat pe Trump că minte când spune că Europa nu a ajutat SUA în conflictele militare. „Trump nu știe că în mandatul lui eram în Afganistan cu o mie de militați pe la frontiera cu Pakistanul”, a declarat fostul președinte.

El a amintit că România și alte state europene au participat la operațiunile din Irak și Balcani. „România are 27 de militari morți în operațiuni militare și 300 de militari schilodiți, răniți cu handicapuri grave”, a spus Băsescu.

Consiliul pentru Pace – „o jucărie trumpistă”

Băsescu a criticat dur Consiliul pentru Pace lansat de Trump la Davos. „Este o inițiativă care pornește de la ONU, dar Trump vrea să-și facă o jucărie proprie”, a declarat fostul președinte.

El a subliniat că Trump cere un miliard de dolari de la fiecare participant. „Nu e o jucărie temporală. E vorba de o structură care va avea în spate bani mulți”, a adăugat Băsescu.

La consiliu participă doar Ungaria și Bulgaria din rândul europenilor. Restul țărilor UE au refuzat să se alăture.

„Nu știi cum doarme noaptea, cum se scoală dimineața”

Fostul președinte a criticat inconsecvența lui Trump. „Marea problemă la el este că nu-i consecvent. Nu știi cum doarme noaptea, cum se scoală dimineața și are idei noi”, a spus Băsescu.

Groenlanda – un joc pentru metale rare

Băsescu a explicat ce crede că îl interesează pe Trump la Groenlanda. „Cred că Trump face un joc pentru a deveni stăpân proprietar pe o zonă pe care sunt zăcaminte de metale rare”, a declarat el.

„Eu cred că problema este alta. Este exact cea din Venezuela. În Venezuela era și un mandat de arestare și l-au extras pe Maduro. Dar miza nu a fost neapărat Maduro. Miza a cele 300 de miliarde de barili de țiței pe care Venezuela le are. (…) Aici marii jucători sunt Mexicul, Columbia, în niciun caz Venezuela. Dar Țițeiul a fost. Ori și aici se pare că Trump face un joc pentru a deveni stăpân proprietar pe o zonă pe care sunt zăcăminte de metale rare”.

„Mai bine spune cinstit ce vrea”

Băsescu a sugerat că Trump ar putea rezolva problema pe cale legală. „Mai bine ar spune cinstit, ar putea veni să obțină o concesiune, să plătească frumos Groenlanda sau către statul danez și să-și vadă de treabă”, a declarat fostul președinte.

Reacția corectă a României

Băsescu a apreciat că România a așteptat să aibă o poziție concertată cu Uniunea Europeană privind Consiliul pentru Pace. „Mă bucur că România a așteptat, va avea o poziție concertată cu statele Uniunii Europene. Pentru că aici trăim”, a declarat el.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor