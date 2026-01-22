Băsescu: Trump se va uita spre Marea Neagră. Acum nu are timp, „e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat”

Traian Băsescu a declarat, la B1 TV, că România nu a avut probleme cu Statele Unite, în afară de incidentul de la Munchen de anul trecut. Însă, „în mod categoric, casa noastră este Uniunea Europeană, este Europa. Asta este zona de politică de importanță zero”.

„Sigur, asta nu ne împiedică să consolidăm parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite, dar trebuie să vrea și SUA. Aici e singura problemă. Nu știu când Trump va avea timp să se uite la regiunea Mării Negre”, a adăugat Băsescu.

Pentru că, afirmă fostul președinte al României, așa cum s-a uitat Bush către Marea Neagră, „așa o să înțeleagă și el” (TRUMP – n.r.). „Dar mai durează, probabil. Acum e ocupat să strângă miliardul de la fraierii care au semnat. Are treabă cu caseria”.